Задержанные в Москве мошенники напечатали поддельных документов на миллионы

В Москве раскрыта крупная афера с изготовлением поддельных документов. Мошенники под видом сотрудников МФЦ штамповали фальшивые бланки о регистрации для мигрантов. Только за полгода нелегальный бизнес принес его хозяевам многомиллионные доходы.

Обыск на одной из квартир мошенников. Долго оперативникам работать не пришлось — в комнатах на видном месте лежали поддельные штампы, бланки государственных организаций. Бухгалтерию вели от руки в тетрадках.

- Чем зарабатываете на жизнь?

- Распечатка документов, какие присылают, файлы.

- Откуда у вас находятся бланки страховые?

- Вместе со всем этим привезли.

- А кто привез?

- Курьер-доставист.

Мошенники работали через Интернет. Создали сайты, похожие на официальные, представлялись сотрудниками МФЦ, предлагали изготовить документы о регистрации. Иностранцев уверяли — легально. Злоумышленники даже подделали штампы целого ряда крупных страховых компаний.

В организации существовала немаленькая сеть курьеров, доставлявших подделки лично в руки клиентам. Но обычные работники, впрочем, получали копейки — большую часть отдавали начальникам. Вот один из них.

- Я предоставляю услуги своим личным клиентам, которые знают, что это за бланки, знают их официальность, за небольшую плату.

Зарабатывали мошенники, по сведениям полицейских, больше 150 тысяч рублей в день. За последние полгода напечатали поддельных документов на 10 миллионов.

"Наши сотрудники провели 20 обысков по местам проживания подозреваемых и в арендуемом ими офисном помещении. Изъяты денежные средства в сумме свыше трех миллионов рублей, более 30 банковских карт различных кредитных учреждений", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего оперативникам удалось вычислить 12 участников преступной группы. Часть из них находятся под подпиской о невыезде, организаторы и самые активные курьеры задержаны. Им грозит тюремный срок до 10 лет.