Запертая родственниками девушка сорвалась с третьего этажа

В среду утром, 3 июля, в Кургане с высоты третьего этажа упала девушка. Падение смягчил мужчина, стоявший внизу и пытающийся ее поймать.

Позже, по информации портала "Область 45", выяснилось, что совершеннолетнюю пострадавшую в нетрезвом состоянии в квартире заперли родственники. Девушка, по всей видимости, решила сбежать, выбралась наружу и пошла по козырьку балкона, однако сорвалась.

Пострадавшую госпитализировали, о тяжести полученных ею травм не сообщается.