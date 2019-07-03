"Спартак" презентовал футбольную форму на сезон-2019/20

Московский "Спартак" и технический спонсор клуба компания Nike презентовали домашнюю и гостевую футбольную форму команды на предстоящий сезон-2019/20, который стартует в июле.

"При создании обоих комплектов дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена", – сообщает пресс-служба "Спартака". – Это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый".

Сообщается, что для создания одного комплекта футбольной формы в среднем используется 16 переработанных пластиковых бутылок. Джерси и шорты изготовлены из переработанной полиэфирной ткани.

🔴⚪️ Nike представляет форму ФК «Спартак» сезон 19/20: #силавединстве



При ее создании дизайнеры Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды. Это подчеркнуто в геометрическом орнаменте, нанесенном на традиционную полосу на груди.https://t.co/7cNpxpdvzK#Спартак pic.twitter.com/pZL9OEl9Yz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 июля 2019 г.

Напомним, "Спартак" в минувшем сезоне с 49 очками занял пятое место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/20 "красно-белые" в субботу, 13 июля на своем поле в Москве сыграют с командой "Сочи".