ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Памфиловой

У председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой не было нервного срыва. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что у Памфиловой произошел срыв после разговора с первым заместителем председателя администрации президента Сергеем Кириенко.

Однако Булаев заявил, что Памфилова оказалась в больнице из-за операции на плечевом суставе, передает "Интерфакс".

"Она носила поддерживающую конструкцию, сегодня конструкцию сняли, она разрешила мне об этом сказать ", — рассказал Булаев.

В ЦИК заверили, что Памфилова, которой около месяца не было на работе, в курсе всех дел и скоро приступит к работе.