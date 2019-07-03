Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур

Александра Кокорина вывезли из СИЗО на реабилитацию в московский медицинский центр. Футболист находится в Бутырской тюрьме уже 10 месяцев, за это время у него ухудшилось состояние травмированного колена.

Кокорину назначили комплекс процедур, теперь его под конвоем будут возить в клинику, пока не вступит в силу решение о его переводе в колонию. Курс лечения он закончит уже там.

Ранее суд приговорил нападающего "Зенита" к полутора годам тюрьмы за хулиганство. Другому футболисту, Павлу Мамаеву, которого признали его сообщником, дали год и пять месяцев.