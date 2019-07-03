На Урале горит Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области бушует пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. Официальной информации о состоянии монастыря пока нет. В МЧС по области сообщили, что пожар произошел в 14:15 по местному времени. В тушении принимают участие 11 человек и 6 единиц техники. Пострадавшие не обнаружены. Люди самостоятельно смогли покинуть здание.

Как сообщает корреспондент сайта cheltv.ru. о пожаре в мужском монастыре, стало известно от очевидцев. Они запечатлели, как огонь буквально пожирает здание, и выложили фотографии в соцсетях. Некоторые пользователи сообщают, что спасти здание не удалось - оно сгорело дотла. Другие выражают волнение, что в огне утеряна местная святыня - Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери.

Предварительная причина возгорания — неисправный кондиционер.