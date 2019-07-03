"Атлетико" объявил о переходе защитника "Порту" Фелипе

Бразильский защитник португальского футбольного клуба "Порту" Фелипе Агусто де Алмейда Монтейро продолжит карьеру в чемпионате Испании. В четверг, 4 июля 30-летний футболист подпишет контракт с "Атлетико", рассчитанный на три года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "драконы" вручили на продаже футболиста порядка 20 миллионов евро.

🔴⚪ #BienvenidoFelipe 🔴⚪

🛬 Hoy llega a Madrid Felipe, central brasileño procedente del @FCPorto, y mañana firmará su contrato que le vincula con nuestro club para las próximas tres temporadas 🔝

👋🏼 ¡Bienvenido a tu nueva casa! ☺

👉🏼 https://t.co/0Z5JgwWXST#AúpaAtleti pic.twitter.com/DS6eDFkXgn — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.

Фелипе стал игроком "Порту" летом 2016 года, перейдя из бразильского "Коринтианса". В составе португальской команды защитник в минувшем сезоне принял участие в 53 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.