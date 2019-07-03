В Таиланде туристка умерла во время просмотра фильма ужасов

В таиландском кинотеатре во время просмотра фильма ужасов умерла пенсионерка из Великобритании. Роковой картиной для туристки стала кинолента "Проклятие Аннабель 3", которая сейчас также идет в российском прокате.

Об инциденте сообщает издание Daily Mail. После окончания фильма, когда в зале включили свет, одна из зрителей заметила, что человек, который сидит рядом, мертв. Женщина выбежала с криком, чтобы позвать персонал кинотеатра.

По словам жительницы Таиланда Монтиры Пхенгра, все посетители были в шоке от того, что во время просмотра киноленты им пришлось сидеть в одном помещении с мертвецом. Сотрудники кинотеатра были обеспокоены случившимся и старались не дать никому увидеть происходящее, а также запрещали делать снимки.

Тело 77-летней пенсионерки вынесли через запаcной вход и погрузили в машину скорой помощи. В местной полиции сообщили, что в больнице будет проведено посмертное обследование, которое поможет установить причину смерти женщины.