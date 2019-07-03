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3 июля 201914:06

Преступник с ножом успел ранить полицейского перед смертью. Видео

Facebook.com/Athens-Clarke County Police Department

Полиция города Атенс, расположенного в штате Джорджия на юго-востоке США, обнародовала кадры фатального инцидента с участием собственных сотрудников.

Как говорится в сообщении полицейского департамента, в минувший понедельник, 1 июля, оператору службы 911 поступило сообщение о том, что по улице расхаживаем окровавленный мужчина с ножом.

 

Диспетчер направил к месту предполагаемого инцидента трех патрульных, которые достаточно быстро обнаружили подозреваемого.

Стражи порядка неоднократно предлагали ему бросить нож и сдаться, однако мужчина продолжал двигаться на правоохранителей, отступавших от злоумышленника.

В итоге "процессия" вышла на дорогу, где преступник бросила на полицейского, открывшего огонь на поражение.

 

Мужчина получил несколько ранений и упал, однако через несколько мгновений снова вскочил на ноги и сумел добраться до стрелявшего в него патрульного, нанеся ему ножевые ранения.

На помощь правоохранителю пришел его коллега, пустивший в ход табельное оружие, из которого он и застрелил нападавшего.

Впоследствии убитый был опознан, как Аарон Хонг – 23-летний местный житель азиатского происхождения.

Пострадавший полицейский был доставлен в больницу, а обстоятельства ЧП изучает специальная комиссия.

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