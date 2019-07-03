Зеленая терапия: у больниц, детских домов и интернатов появились необычные сады
Ромашковое поле, кактусы-небоскребы и настоящий экзотический остров: в Москве стартовала зеленая терапия. В рамках самого красочного фестиваля "Цветочный джем" ландшафтные дизайнеры высадили необычные сады у городских больниц, детских домов и школ-интернатов. Проектировщики уверенны, что они могут оказывать на людей не только эстетический, но и терапевтический эффект.
- Листья салата, базилик, потом любисток, а вот это — перец.
И какой огород без огурцов и томатов — на этой грядке они тоже есть. Сад создали специально для воспитанников коррекционной школы-интерната. Дети сами будут ухаживать за растениями, а осенью — собирать урожай.
"Они спроектированы так, чтобы еще оказывать терапевтическое воздействие на детей", — говорит представитель оргкомитета фестиваля "Цветочный джем" Екатерина Костикова.
Авторы проекта сад так и назвали — "Исцеление природой". С одной стороны — зелень и овощи, которые можно выращивать самим. С другой — цветник в природном, естественном стиле: здесь свободно посаженные ромашка, тысячелистник, астры, хризантемы. Как акцент сада — молодые березы.
"Посадки сделаны таким образом, что ухода они не требуют. Растения вступят в такую конкурентную борьбу. Одно будет вытеснять другое, и за этим тоже деткам будет интересно наблюдать", — объясняет куратор конкурса садов фестиваля "Цветочный джем" Елена Маркитантова.
"Дети у нас особенные. Для них нужна такая вот особая аура, где они могут прийти в этот садик, посидеть, поговорить. И просто отдохнуть", — говорит директор Специальной школы-интерната VIII вида номер 108 Галина Баженова.
Сады для социальных территорий — новая номинация фестиваля "Цветочный джем". Ландшафтные дизайнеры разработали проекты для детских домов, больниц, школ-интернатов. Необычная зеленая зона появилась в детской больнице имени Сперанского.
"Эта площадка может помочь нашим пациентам отвлечься от неприятных эмоций лечебного процесса, вместе с родителями ознакомиться со всеми представленными здесь развлекательными элементами, что улучшит и ускорит лечебный процесс", — говорит заместитель главного врача по медицинской части Детской городской клинической больницы номер 9 имени Г. Н.Сперанского Ольга Кащенко.
Сад повторяет очертания острова Сокотра в Индийском океане. За основу взяли экзотическую флору. Вот мексиканский кактус агава — осенью его спрячут в помещение. Остальные растения — суккуленты, полынь, можжевельник, бересклет — хоть и выглядят так же экзотично, но смогут перезимовать и украсят сад и следующей весной.
"Этот остров имеет посередине разлом, который показывает нам всю геологию, все недра земли, которые она скрывает в себе", — объясняет автор проекта, ландшафтный дизайнер Ольга Гримова.
Сад интерактивный — дети могут изучать геологию по специальным почвенным срезам и минералам. А растения подобрали так, чтобы сад цвел до поздней осени.
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