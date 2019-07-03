Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, разгромив за час Томлянович

Белорусская теннисистка, 40-я ракетка мира Виктория Азаренко во втором круге Уимблдона в двух сетах за один час разгромила представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:2, 6:0.

Белоруска дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а у Томлянович, занимающей 49-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, Азаренко вышла в третий круг турнира, где сыграет с победительницей встречи Симона Халеп (Румыния, 7) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 53).