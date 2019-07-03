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Паводок 50 минут назад

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3 июля 201914:36

Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

В Абаканском районе Красноярского края отмечается быстрый подъем воды.

Как сообщает "Россия 24", на этот раз разливаться начала река Бирюса. По данным МЧС, на утро среды уровень воды в реке составляет 480 сантиметров при критическом в 450 сантиметров.

На месте находится оперативная группа МЧС. Население оповещено о подтоплении, подготовлены пункты временного пребывания, также определены места для спасения домашних животных.

По данным ТАСС, в селе Покатаево эвакуированы почти 60 человек. Все они размещены у родственников.

Между тем уровень воды в реке Кан за сутки понизился больше чем на метр и теперь он практически приблизился к норме.


Жертвами паводка в Иркутской области стали 18 человек. Поиски еще восьми человек продолжаются. Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области.

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