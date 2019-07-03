В Чебоксарах нетрезвый водитель насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку

Следствие разбирается в обстоятельствах аварии с летальным исходом, произошедшей в минувший вторник, 2 июля, на улице Цивильской в Чебоксарах.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, водитель автомобиля Chevrolet Cruze сбил пожилую женщину, шедшую по проезжей части, после чего скрылся с места ДТП, попавшего в объектив камеры наблюдения.

От полученных травм 82-летняя пострадавшая скончалась.

Стражам порядка удалось установить личность сбежавшего водителя буквально за несколько часов. Выяснилось, что 28-летний мужчина проживал в одном доме с погибшей.

У задержанного были выявлены признаки алкогольного опьянения.

По факту наезда на пешехода возбуждено уголовное дело, фигуранта которого планируется поместить под стражу на время расследования.

В полиции отметили, что у мужчины имеется непогашенная судимость за совершение преступления, связанного с наркотиками.

Кроме того, несколько лет назад он был лишен водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и только в текущем году за мужчиной числится десять штрафов за нарушение ПДД.