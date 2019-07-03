Путин приостановил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ вступает в силу сразу после публикации на портале правовой информации. Отменить его может только президент Российской Федерации.

Напомним, первыми объявили о приостановке ДРСМД Соединенные Штаты Америки. Соответствующее заявление президент Дональд Трамп сделал в начале февраля 2019 года. По мнению США, российская ракета 9М729 для оперативно тактического комплекса "Искандер" имеет больший радиус действия, чем разрешает договор.

Россия, в свою очередь, считает, что ДРСМД нарушают ударные беспилотники вроде MQ-4 Reaper. Кроме того, из универсальных пусковых установок Mk41, размещенных в Европе, могут стартовать крылатые ракеты Tomahawk. Это также запрещено договором.

Напомним, ДРСМД был подписан в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. Соглашение запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров и крылатых ракет наземного базирования.