Уимблдон. Гаспарян из-за травмы не смогла продолжить матч второго круга

Российская теннисистка, 62-я ракетка мира Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона. Россиянка встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и во втором сете при счете 5:7, 5:6 получила травму, из-за которой не смогла продолжить играть.

По ходу встречи Гаспарян четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести, а у украинки, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Свитолина вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с Марией Саккари (32) из Греции, которая во втором круге обыграла чешку Марию Боузкову (115) – 6:5, 6:1.

Напомним, ранее Мария Шарапова на старте турнира в противостоянии с француженкой Полин Пармантье​​​ снялась с матча в третьем сете при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.