С жалобой в аэропорт: в Шереметьеве принимают претензии пассажиров, потерявших багаж

Пассажиры Шереметьева, у которых возникли проблемы с получением багажа, могут оставить жалобу в транспортной прокуратуре. Ее сотрудники приехали прямо в аэропорт. Они выслушивают всех, кто пострадал из-за очередного сбоя — опоздал на рейс или потерял вещи. Кто уже обратился за помощью?

Терминал D, первый этаж, зона прилета, стойка информации напротив зеленого коридора: с девяти часов утра сотрудники прокуратуры здесь принимают заявления тех пассажиров, кто потерял свой багаж в Шереметьеве.

Пассажиры подробно описывают внешний вид чемоданов и их содержимое. Главный вопрос — как найти и вернуть свой багаж или получить за него компенсацию.

"Составляется заявление, указывается багаж, количество пропавшего багажа, номера рейсов. По обращениям граждан будет проведена проверка. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования и поставлен вопрос об ответственности виновных лиц", — говорит помощник Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Ксения Макеева.

Вот уже месяц в аэропорту регулярно задерживается выдача и отправка багажа. Пассажиры ждут часами, а иногда и вовсе не могут найти багаж.

В аэропорту причиной коллапса называют начало туристического сезона и уверяют, что в ближайшее время ситуация наладится. Пока же сделать это не удается. В ситуацию вмешалась прокуратура. По заявлениям пассажиров уже возбуждены 18 административных дел.

Желающих высказать свои претензии сейчас здесь немного — все-таки разгар рабочего дня. Сегодня прием продлится до шести часов вечера, так что еще можно успеть.