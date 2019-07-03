ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими. Ему было 39 лет.

Халид бин Султан аль Касими также является известным дизайнером, он владел модным брендом Qasimi. Как сообщает издание The Sun, сын правителя Шарджа скончался во время секс-вечеринки, на которой присутствовали наркотики. Халида обнаружили на полу в ванной комнате. Вокруг его тела лежали шприцы, а рука мужчины была перетянута галстуком.

Халид бин Султан аль Касими был третьим ребенком правителя Шарджи, который вступил на престол в 1972 году. Стоит отметить, что это не единственный трагический случай в семье шейха. В 1999 году в Великобритании в возрасте 24 лет скончался старший сын правителя эмират шейх Мухаммед бен Султан аль Касими. Причиной смерти молодого человека стала передозировка наркотиками.