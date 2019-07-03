"МегаФон#1": оператор изменил название сети

Cегодня "МегаФон" внезапно для всех изменил название сети, которую видят его клиенты на экранах своих смартфонах — на "МегаФон#1".

Возможно, оператор решил подчеркнуть свои успехи в развитии мобильного интернета. Согласно результатам исследования международного агентства Ookla, "МегаФон" по этому показателю занял в России лидирующие позиции.

Компания удерживает лидерство третий год подряд, побеждая в номинации Fastest — быстрейший. "МегаФон", по данным Ookla, лидирует по скорости в 65 российских регионах из 81. Скорость мобильного интернета у "МегаФона" более чем в 1,5 раза выше, чем у ближайшего конкурента.

Кроме того, оператор стал первым в стране по числу базовых станций.

В сети "МегаФона" почти 240 тысяч вышек, из которых около 100 тысяч поддерживают стандарт LTE. Эти данные приводит уже Роскомнадзор. У других операторов большой четверки -- от 50 до 68 тысяч станций такого типа. Но конкуренты стараются догнать лидера.

Например, "Билайн" за полтора года более чем в два раза увеличил число вышек. А весной 2019 года оператор представил стандарт 5G ready. Внедрение новой технологии завершат в 2020 году. В МТС также готовятся к запуску связи пятого поколения. Кроме того, компания развивает сеть интернета вещей, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом. Сейчас она покрывает уже 60 регионов в России.

Сейчас сеть "МегаФона" с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах. Общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяча. Показатели у конкурентов "МегаФона" пока значительно ниже — 67,9 тысячи, 65,2 тысячи и 52,3 тысячи.