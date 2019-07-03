Пожар в мужском монастыре в Курганской области сняли на видео

В среду, 3 июля, в селе Чимеево Белозерского района Курганской области загорелся монастырь. Один из очевидцев снял ЧП на видео.

Как сообщалось ранее, пожар возник в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать техническая неисправность кондиционера.

Прибывший пожарным удалось справиться с огнем. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ рассказали, что в тушении приняли участие полтора десятка огнеборцев и восемь единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал, люди успели своевременно эвакуироваться в безопасное место.