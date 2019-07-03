Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Североморск и уже пообщался с командующим Северным флотом вице-адмиралом Моисеевым и командующим ВМС России адмиралом Евменовым. Совещание проходило в закрытом режиме, но некоторые детали становятся известны общественности, сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Григорьев в эфире программы "60 минут".

Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люки, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, проинформировал репортер со ссылкой на министра обороны.

Сергей Шойгу прилетел в Североморск по поручению президента Путина, которому накануне докладывал об обстоятельствах аварии. На этом докладе и данных Министерства обороны основывается официальная версия случившегося.

Андрей Григорьев рассказал о том, что известно к этому моменту. 1 июля в Баренцевом море, в территориальных водах России глубоководный аппарат проводил батиметрические исследования, то есть изучал структуру шельфа морского дна. На борту начался пожар, который был героически потушен силами экипажа.



Часть экипажа удалось спасти, но 14 моряков погибли из-за отравления продуктами горения. Среди них семь капитанов первого ранга и два героя России. Все погибшие подводники будут представлены к государственным наградам.

Глубоководный аппарат удалось поднять, и сейчас он пришвартован в Североморске. Характеристики и даже марка этого аппарата строго засекречены. Известно, что погибшие члены экипажа служили в войсковой части в Санкт-Петербурге. Город поможет семьям погибших моряков.

На месте трагедии работает комиссия по расследованию, которую возглавляет главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов.