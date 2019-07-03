Предполагаемые участники стрельбы в торговом центре Тюмени попали на видео
В тюменском торговом центре произошел вооруженный конфликт с применением оружия. Посетители ТЦ были эвакуированы.
Инцидент произошел днем, 3 июля, в ТЦ "Кристалл", в здании которого находится около 180 магазинов, кинотеатр и несколько предприятий общественного питания. Сообщается, что информацию об инциденте полицейские получили в 14:49.
По словам очевидцев, в самое короткое время в здании ТЦ прозвучали объявления об эвакуации, и спустя несколько минут около полутора тысяч посетителей "Кристалла" вышли на улицу.
Стрельбу, согласно ориентировке местного УМВД, устроили четверо мужчин (по другой информации их было трое), после чего они скрылись на черном Range Rover и белом Mersedes — у обоих автомобилей были наглухо затонированы стекла. Чуть позже появилось видео с подозреваемыми — один из них держит оружие, конструктивно напоминающее автомат или карабин.
Юрий Алтынов, начальник тюменской полиции, дал короткий комментарий изданию 72.RU. По его словам, конфликт произошел между мужчинами около обувного магазина, у одного из них был нож, у другого — травматический пистолет.
Сообщения о пострадавших не поступали. Полиция объявила план "Перехват".
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