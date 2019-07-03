"Манчестер Юнайтед" предложил де Хеа улучшенный контракт

Руководство "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток удержать вратаря команды Давида де Хеа. "Красные дьяволы" предложили 28-летнему испанскому футболисту улучшенное контрактное предложение, которое сделает его самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Как сообщает Sky Sports, руководство "Манчестера" надеется на положительный ответ де Хеа. При этом сумма улучшенного варианта договора не называется.

Ранее испанец отказался от продления контракта с английским клубом, который предложил вратарю пятилетнее соглашение. По нему он должен был получать около 400 тысяч евро в неделю.

Напомним, что действующий контракт де Хеа с "Манчестер Юнайтед" завершится следующим летом. В услугах испанца заинтересован "Пари Сен-Жермен".