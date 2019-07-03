Российские паломники обрели правовой статус

Президентом России подписан закон, который устанавливает специальный правовой статус паломника. Кроме того, он закрепляет исключительное право на паломническую деятельность за религиозными организациями, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О свободе совести и о религиозных объединениях", передает ТАСС.

Также в документе дается трактовка того, что предлагается понимать под паломнической деятельностью, а также определяется, что паломничество может быть организовано с привлечением или без привлечения юридических лиц (турфирм и турагентов) как на платной основе, так и на безвозмездной.

Кроме того, за религиозной организацией закрепляется право заключать с туроператорами соглашения, в которых определяются условия организации посещения туристами мест религиозного почитания и оказания услуг экскурсоводов или гидов-переводчиков.

В силу данный закон вступит через 120 дней после его официальной публикации.