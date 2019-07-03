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3 июля 201917:02

Россиянки завоевали серебро на чемпионате мира по стендовой стрельбе

фото EPA

Россиянки Татьяна Барсук, Юлия Савельева и Юлия Туголукова стали обладательницами серебряных медалей в дисциплине трап в командном турнире на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Италии.

Российские стрелки заняли второе место, набрав 349 очков​​​. Победу в соревнованиях одержала сборная США (352 балла). В тройке лучших также оказались итальянские спортсменки (343).

Кроме того, россиянка Татьяна Саранская завоевала серебро в дисциплине трап в рамках юниорского мирового первенства по стендовой стрельбе в Италии.

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