Россиянки завоевали серебро на чемпионате мира по стендовой стрельбе

Россиянки Татьяна Барсук, Юлия Савельева и Юлия Туголукова стали обладательницами серебряных медалей в дисциплине трап в командном турнире на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Италии.

Российские стрелки заняли второе место, набрав 349 очков​​​. Победу в соревнованиях одержала сборная США (352 балла). В тройке лучших также оказались итальянские спортсменки (343).

Кроме того, россиянка Татьяна Саранская завоевала серебро в дисциплине трап в рамках юниорского мирового первенства по стендовой стрельбе в Италии.