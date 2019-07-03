Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

В "Прямом эфире" – расследование деятельности псевдомедицинских клиник, которые обманывают пенсионеров и безнадежно больных людей, обещая им исцеление, но на самом деле лишь разводят на деньги.

Журналисты занялись этой темой после того, как Мария Станко — последняя возлюбленная актера Александра Кузнецова, боровшегося с раком, рассказала о его надеждах на исцеление в "секретной лаборатории" в Дубне.

Ранее Станко рассказала о том, что незадолго до смерти некий генерал рассказал Александру про клинику, где "лечат" рак "волновым методом", и он якобы убирает любую опухоль за две недели.

Дочь военного после таких процедур все равно умерла, но Кузнецова это не остановило, как ни уговаривала его Мария не ходить туда.

Актер все же решился на "процедуры", за которые "Для начала" у него попросили миллион рублей. Однако вскоре ему стало только хуже, а через некоторое время актер скончался.

Сотрудница "Прямого эфира", у которой мама больна раком, вышла на Сергея Семенова, который "лечил" Кузнецова. Тот потребовал волосы потенциальной пациентки и назначил встречу в кафе.

Во время встречи Семенов признался, что не врач, а лишь проводит сеансы. Вторая встреча была назначена уже в другом месте, и на нее пришли спецкор "Прямого эфира" Ермил Нечаев вместе с Марией Станко.

На вопросы журналиста и подруги Кузнецова Семенов ответил, что оказывал Кузнецову лишь психологическую помощь, поскольку болезнь была уже неизлечима, а затем и вовсе отказался продолжать беседу.

На предположения, что он мог испугаться полиции и расследования деятельности этой "секретной лаборатории", правозащитник Павел Пятницкий отреагировал скептически.

По его словам, данная сфера деятельности законодательно не отрегулирована, чем и пользуются мошенники, чувствуя свою безнаказанность.

Другая часть расследования программы посвящена тому, как действуют другие, в том числе известные, "клиники", обещая чудо-излечение, а на самом деле не просто обманывая больных людей, но еще и убеждая их брать кредиты.

Что рассказали те, кто работал в таких "клиниках", что увидела корреспондент программы, устроившись работать в одну из них, не имея медицинского образования?

Как доверчивых пациентов разводят на диагноз "варикоз", а сотрудников настраивают не мучиться совестью из-за обмана несчастных людей?

Что такое "HMT-биогностика", и как она связана со скандально известной косметической компанией Desheli, обобравшей десятки тысяч клиентов?

Пользуются ли "продажники" GlobalMed и аналогичных клиник гипнозом или психотропными средствами, "обрабатывая" клиентов взять кредит на "лечение"? И возможно ли против лжемедиков возбудить уголовное дело?

Печальные истории поверивших в чудо-лечение, но оставшихся при своих болезнях и без средств, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".