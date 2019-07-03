Медведев пробился в третий круг Уимблдона

В Лондоне продолжается третий в сезоне турнир "Большого шлема" – Уимблдон. Российский теннисист Даниил Медведев встречался во втором круге с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Россиянин добился победы в четырех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту. Медведев в следующем раунде сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Матч между ними состоится 5 июля.

В настоящий момент на Уимблдонском турнире встречу второго круга проводит еще один россиянин Карен Хачанов. Соперником российского теннисиста является испанец Фелисьяно Лопес.