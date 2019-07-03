Сочинские пальмы впервые привили от насекомых

Уникальные способы защиты черноморских пальм от насекомых попробовали специалисты научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур. Деревьям сделали прививки от вредителей. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Долгоносик и мотылёк наносят растительности большой ущерб, рассказали в пресс-службе сочинской администрации. Самые крупные места распространения вредителей наблюдаются в Адлерском районе, Хосте и Кудепсте. Ученые надеются, что инъекции защитят красивейшие черноморские деревья от насекомых.

Раньше растения опрыскивали. Новый метод должен стать намного эффективнее и безопаснее для окружающей среды и человека, так как химическое вещество попадет непосредственно в растение, а потом — в насекомого-вредителя. Если результаты окажутся положительными, прививки пальмам, платанам, каштанам и другим растениям будут делать трижды в год.