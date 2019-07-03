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3 июля 201918:11

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский остается в заключении. Такое решение принял Подольский районный суд Киева 3 июля 2019 года. На этом заседании защита Вышинского собиралась подать ходатайство об освобождении журналиста под залог. Однако из-за замены группы прокуроров, которые попросили время на изучение материалов дела и обвинительного акта рассмотрение дела отложено.

В рассмотрении "дела" Вышинского объявлен перерыв, поскольку украинские гособвинители не были готовы к заседанию. Следующее заседание суда состоится 15 июля, сообщает ТАСС. Суд направил в прокуратуру письмо, в котором попросила руководство ведомства обязать прокуроров подготовиться к следующему заседанию надлежащим образом.

"Сторона обвинения делает все для того, чтобы затягивать рассмотрение данного производства. Потому что, именно в этот день, в день судебного заседания, вносится изменение прокуроров", — отметил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Кирилл Вышинский был взят под стражу 15 мая 2018 года. В Киеве журналисту объявили, что он подозревается в госизмене, а также в поддержке народных республик Донбасса. По статье о госизмене журналисту, имеющему российское гражданство, грозит до 15 лет лишения свободы.

На одном из судебных заседаний Кирилл Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что откажется от украинского гражданства. Владимир Путин отметил, что Вышинского арестовали за его профессиональную журналистскую деятельность. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Разочарование в связи с позицией Киева о продлении меры пресечения Кириллу Вышинскому выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он призвал освободить журналиста.

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