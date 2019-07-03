С начала года из окон России выпали 33 ребенка

С начала 2019 года более ста детей в России выпали из окон. Смертельным исходом закончились тридцать три случая.

Соответствующее заявление сделала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочего совещания в Ижевске, сообщает ТАСС. По ее словам, также в стране ежегодно погибают более 2700 детей от рук преступников. Кузнецова отметила, что каждый год эта цифра меняется и отмечается тенденция к росту.

За прошлый, 2018 год, из окон упали девятьсот детей. Анна Кузнецова отметила, что это обидная и досадная причина. "Нам сегодня, с нашими информационными технологиями, детей из окон еще терять? Но есть это, к сожалению", — заявила уполномоченный по правам ребенка. По словам Кузнецовой, жертвами падения из окон только с начала 2019 года стали более ста детей. Тридцать три из них погибли, остальные стали инвалидами.

В мае в МВД дали рекомендации о том, как защитить детей от несчастного случая.