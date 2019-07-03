Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 июля 201918:30 Андрей Караманов

Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Вместо солнечного Дубая — дождливый Лондон. Сбежавшая принцесса восточного монарха нашлась на Туманном Альбионе. Но возвращаться в хоромы шейха не собирается. Грозный эмир сокрушается, публикуя в социальных сетях грустные стихи, и совсем не ждет ее дома.

Слухи о бегстве в Берлин оказались преувеличены. Младшая жена правителя Дубая, миллиардера, владельца скаковых лошадей шейха Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума действительно бежала в Европу, но в данный момент находится в Британии. И именно там собирается подавать на развод.

От королевской жизни при этом она не отказывается. Сбежав от эмира Моххамеда, принцесса Хайя прихватила не только двоих детей, но и будущие алименты: 40 миллионов долларов. Особняк неподалеку от Кенсингтонского дворца, в котором она теперь живет, еще раза в три дороже.

Родная сестра короля Абдаллы II, ее королевское высочество принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн Иорданская предпочла шейху-миллиардеру свободную жизнь европейской женщины.

Ее она распробовала еще в юности, когда училась в одной из элитных английских школ, а затем еще и в Оксфорде. В Дубае, однако, побег умудрялись игнорировать несколько месяцев подряд.

Уже некоторое время арабские СМИ знали об этом, и блогеры знали, и даже обычные люди знали, но все просто боялись говорить о таком вслух.

А ведь какого мужа бросила! Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум — один из самых известных восточных монархов.

Эмир Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, миллиардер, филантроп, прогрессивный политик. Именно его усилиями восточный город превратился в один из самых богатых и быстро развивающихся мегаполисов.

А вот с семейной жизнью у шейха немного сложнее. От него уже пытались сбежать две его дочери. Одна даже записала видеоролик на прощание.

"Я делаю это видео, потому что это может быть последнее видео, которое я делаю. Да. Довольно скоро я собираюсь сбежать. И я не уверена в результате. И если вы смотрите это видео, это плохо. Я или мертва, или в очень-очень-очень плохой ситуации", — говорит она.

Вскоре после побега Латифу поймали и силой вернули в Дубай. С дочерями-беглянками эмир поступил просто: он отправил их на принудительное психиатрическое лечение, рассудив, что бежать от королевской жизни может только умалишенный.

Так семья восточных аристократов за счет отдельных своих членов сохраняет общую репутацию. Но провернуть похожий фокус с принцессой Хайей будет куда сложнее.: силовая операция рядом с Кенсингтонским дворцом — это слишком даже для шейха.

Остается писать грустные стихи в социальных сетях. Эмир, кстати, так и делает. Вот некоторые строки из его стихов:

Есть ошибки, а есть предательства.

Ты исчезла — и предала.

Предала самое сокровенное — доверие.

Раскрылась твоя истинная натура.

Рядом со мной тебе нет места,

И мне плевать, выживешь ты, или умрешь.

Кроме грустных стихов побег супруги с детьми не очень изменил образ жизни эмира. Дел у правителя по горло, в гареме остались еще шесть жен, а вместе с ними 21 ребенок.

Кошелек тоже не опустел: личное состояние монарха оценивают в 4 миллиарда американских долларов. В общем, если бы не удар по репутации из-за статей в таблоидах, мог бы даже и не заметить пропажи.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

Сейчас

17:45

Дело Вышинского отложили до 15 июля

16:47

Российские паломники обрели правовой статус

15:07

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

14:57

Главой Европарламента стал итальянский социалист

13:59

Иран угрожает начать производство оружейного плутония

13:21

ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Памфиловой

12:49

Пожар под водой: моряки эвакуировали гражданского специалиста и продолжили бороться с огнем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

31 минута назад
Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке

Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке

2 часа назад
Путин приостановил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Путин приостановил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

3 часа назад

Трансляции

Интервью с Сергеем Собяниным
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
21:00

Празднование 75-летия освобождения Белоруссии
Все трансляции
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

42 минуты назад
Главой Европарламента стал итальянский социалист

Главой Европарламента стал итальянский социалист

3 часа назад
Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

12 минут назад
Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

46 минут назад
Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

3 часа назад
Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

4 часа назад
Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур

Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур

5 часов назад
Несостоявшийся Юпитер: впервые изучена атмосфера планеты самого распространённого в Галактике типа

Несостоявшийся Юпитер: впервые изучена атмосфера планеты самого распространённого в Галактике типа

5 часов назад
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

9 часов назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

02.07.2019 06:37
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

7 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
С начала года из окон России выпали 33 ребенка

С начала года из окон России выпали 33 ребенка

23 минуты назад
Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

28 минут назад
Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

41 минута назад
Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% большем, чем в среднем по России

Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% большем, чем в среднем по России

51 минута назад
В официальной рекламе Google нашли русский мат

В официальной рекламе Google нашли русский мат

53 минуты назад
Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

1 час назад
Российские паломники обрели правовой статус

Российские паломники обрели правовой статус

1 час назад
Предполагаемые участники стрельбы в торговом центре Тюмени попали на видео

Предполагаемые участники стрельбы в торговом центре Тюмени попали на видео

1 час назад
В Якутии на национальном празднике пьяный депутат избил полицейского лопатой

В Якутии на национальном празднике пьяный депутат избил полицейского лопатой

2 часа назад
Ушел из жизни создатель "Мустанга" и легендарный менеджер Ли Якокка

Ушел из жизни создатель "Мустанга" и легендарный менеджер Ли Якокка

2 часа назад
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

2 часа назад
Пожар в мужском монастыре в Курганской области сняли на видео

Пожар в мужском монастыре в Курганской области сняли на видео

2 часа назад
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

2 часа назад
Nikkei: Amazon, Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

Nikkei: Amazon, Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

2 часа назад
С жалобой в аэропорт: в Шереметьеве принимают претензии пассажиров, потерявших багаж

С жалобой в аэропорт: в Шереметьеве принимают претензии пассажиров, потерявших багаж

3 часа назад
Иран угрожает начать производство оружейного плутония

Иран угрожает начать производство оружейного плутония

4 часа назад
Водитель обвиняет службу каршеринга в лишении прав (неожиданная история)

Водитель обвиняет службу каршеринга в лишении прав (неожиданная история)

4 часа назад
Рыбакам все чаще стали попадаться рыбы с человеческими зубами

Рыбакам все чаще стали попадаться рыбы с человеческими зубами

4 часа назад
В Таиланде туристка умерла во время просмотра фильма ужасов

В Таиланде туристка умерла во время просмотра фильма ужасов

4 часа назад
Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

4 часа назад
ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Памфиловой

ЦИК опроверг информацию о нервном срыве у Памфиловой

5 часов назад
Больше половины россиян оказались довольны качеством услуг ЖКХ

Больше половины россиян оказались довольны качеством услуг ЖКХ

5 часов назад
Задержанные в Москве мошенники напечатали поддельных документов на миллионы

Задержанные в Москве мошенники напечатали поддельных документов на миллионы

5 часов назад
Запертая родственниками девушка сорвалась с третьего этажа

Запертая родственниками девушка сорвалась с третьего этажа

5 часов назад
"Хранить вечно": в Amazon признали, что не удаляют аудиозаписи смарт-колонок

"Хранить вечно": в Amazon признали, что не удаляют аудиозаписи смарт-колонок

5 часов назад
"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

5 часов назад
Африканские студенты устроили драку в общежитии ВУЗа в Уфе. Видео

Африканские студенты устроили драку в общежитии ВУЗа в Уфе. Видео

6 часов назад
Парапланеристы врезались в джип во время фестиваля воздухоплавания. Видео

Парапланеристы врезались в джип во время фестиваля воздухоплавания. Видео

6 часов назад
Автор "русского" досье на Трампа пытался завербовать Дерипаску

Автор "русского" досье на Трампа пытался завербовать Дерипаску

7 часов назад
Из страусов будут делать кремы и шампуни

Из страусов будут делать кремы и шампуни

7 часов назад
BMW официально представила новое поколение кросс-купе X6

BMW официально представила новое поколение кросс-купе X6

7 часов назад
Возраст "потерянных" континентов юной Земли вычислили по радиоактивности горных пород

Возраст "потерянных" континентов юной Земли вычислили по радиоактивности горных пород

8 часов назад
Через 40 лет после Швеции: во Франции запретили бить детей

Через 40 лет после Швеции: во Франции запретили бить детей

8 часов назад
Производство "АвтоВАЗа" остановлено. Кто виноват и что делать?

Производство "АвтоВАЗа" остановлено. Кто виноват и что делать?

8 часов назад
Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

9 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15