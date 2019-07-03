Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Вместо солнечного Дубая — дождливый Лондон. Сбежавшая принцесса восточного монарха нашлась на Туманном Альбионе. Но возвращаться в хоромы шейха не собирается. Грозный эмир сокрушается, публикуя в социальных сетях грустные стихи, и совсем не ждет ее дома.

Слухи о бегстве в Берлин оказались преувеличены. Младшая жена правителя Дубая, миллиардера, владельца скаковых лошадей шейха Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума действительно бежала в Европу, но в данный момент находится в Британии. И именно там собирается подавать на развод.

От королевской жизни при этом она не отказывается. Сбежав от эмира Моххамеда, принцесса Хайя прихватила не только двоих детей, но и будущие алименты: 40 миллионов долларов. Особняк неподалеку от Кенсингтонского дворца, в котором она теперь живет, еще раза в три дороже.

Родная сестра короля Абдаллы II, ее королевское высочество принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн Иорданская предпочла шейху-миллиардеру свободную жизнь европейской женщины.

Ее она распробовала еще в юности, когда училась в одной из элитных английских школ, а затем еще и в Оксфорде. В Дубае, однако, побег умудрялись игнорировать несколько месяцев подряд.

Уже некоторое время арабские СМИ знали об этом, и блогеры знали, и даже обычные люди знали, но все просто боялись говорить о таком вслух.

А ведь какого мужа бросила! Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум — один из самых известных восточных монархов.

Эмир Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, миллиардер, филантроп, прогрессивный политик. Именно его усилиями восточный город превратился в один из самых богатых и быстро развивающихся мегаполисов.

А вот с семейной жизнью у шейха немного сложнее. От него уже пытались сбежать две его дочери. Одна даже записала видеоролик на прощание.

"Я делаю это видео, потому что это может быть последнее видео, которое я делаю. Да. Довольно скоро я собираюсь сбежать. И я не уверена в результате. И если вы смотрите это видео, это плохо. Я или мертва, или в очень-очень-очень плохой ситуации", — говорит она.

Вскоре после побега Латифу поймали и силой вернули в Дубай. С дочерями-беглянками эмир поступил просто: он отправил их на принудительное психиатрическое лечение, рассудив, что бежать от королевской жизни может только умалишенный.

Так семья восточных аристократов за счет отдельных своих членов сохраняет общую репутацию. Но провернуть похожий фокус с принцессой Хайей будет куда сложнее.: силовая операция рядом с Кенсингтонским дворцом — это слишком даже для шейха.

Остается писать грустные стихи в социальных сетях. Эмир, кстати, так и делает. Вот некоторые строки из его стихов:

Есть ошибки, а есть предательства.

Ты исчезла — и предала.

Предала самое сокровенное — доверие.

Раскрылась твоя истинная натура.

Рядом со мной тебе нет места,

И мне плевать, выживешь ты, или умрешь.

Кроме грустных стихов побег супруги с детьми не очень изменил образ жизни эмира. Дел у правителя по горло, в гареме остались еще шесть жен, а вместе с ними 21 ребенок.

Кошелек тоже не опустел: личное состояние монарха оценивают в 4 миллиарда американских долларов. В общем, если бы не удар по репутации из-за статей в таблоидах, мог бы даже и не заметить пропажи.