Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

По жилым кварталам китайского города Кайюань в среду, 3 июля, прошел гигантский смерч. От стихии пострадало около 120 человек, подтверждена смерть шестерых.

Диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров. Сообщается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна, стихия оставила позади себя перевернутые автомобили, сорванные крыши и травмированных людей.

Количество пострадавших в настоящее время уточняется.