В Екатеринбурге ищут место для деревни Универсиады-2023. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Как известно, именно уральская столица примет у себя международные студенческие соревнования. Планов у организаторов мероприятий очень много, ведь необходимо возвести несколько крупных объектов, среди них — Дворец самбо, Ледовую арену, Центр художественной гимнастики. Ну, а пока решается вопрос, где разместится центр Универсиады.

Первоначально высказанное предложение о стройке на Малом конном полуострове в Визовском районе прокомментировал член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий. По его словам, для инфраструктуры потребуются колоссальные вложения. Среди других вариантов — берег озера Шарташ. Еще одно возможное место — район ЭКСПО-центра. Здесь поселятся участники самих Игр, приехавшие из разных стран.