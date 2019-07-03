Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд сообщил своим поклонникам о продолжении выступлений за сборную России. Кроме того, он поблагодарил министра спорта РФ Павла Колобкова, который помог ему решить проблему с допуском к соревнованиям.

"Если вам это интересно, я продолжу свои выступления за сборную России. Благодарен министру спорта РФ за решение моей проблемы", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Ранее старший тренер сборной России Денис Салагаев заявил, что Федеральное медико-биологическое агентство не выдало Уайлду допуск для участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Позднее сам Уайлд заявил, что чувствует себя прекрасно и готов принимать участие в отборочных стартах.

Напомним, что американский сноубордист стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной России в Сочи. За нашу страну Уайлд выступает с 2012 года.