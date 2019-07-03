Мэр Амстердама требует завесить все витрины с проститутками

Мэр Амстердама Фемке Халсема взялась за Квартал красных фонарей. Она изучает разные варианты действий. Одно из них — закрыть все витрины, за которыми проститутки ожидают клиентов. Другой вариант — перенос квартала с жрицами любви в другое место, ужесточение правил лицензирования проституции. Но речи о том, чтобы сделать проституцию вновь незаконной, не идет, подчеркнула женщина-мэр.

Ситуация в центре Амстердама становится все более катастрофичной, отмечает градоначальница. И все это из-за вызывающего поведения туристов, нелегальной проституции и подозрений в незаконной торговле людьми. Мэр Амстердама, как женщина, также подчеркивает, что надо задуматься об изменениях из-за того, что многие женщины чувствуют себя объектами для насмешек и унижения, добавляет ТАСС.

"Мы легализовали проституцию, потому что считаем, что это дает возможность женщинам быть самостоятельными и независимыми. Криминализация же сделает женщин более уязвимыми", — подчеркнула Халсем.

Предложения амстердамского мэра должны рассмотреть местными жителями и представительницы секс- индустрии. Только после этого будет начата проработка одного из предложенных вариантов с точки зрения финансовых и юридических последствий. Голосование по предложенному проекту затем пройдет в городском совете.

С 1 января 2020 года мэрия Амстердама планирует запретить любые организованные экскурсии в Квартал красных фонарей.