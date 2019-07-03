В Белорецке обрушился мост из сериала "Вечный зов"

Обрушился некогда известный во всем СССР по культовому сериалу "Вечный зов" мост в башкирском Белорецке.

Некогда он считался самым длинным в стране деревянным мостом. Местные жители публикуют фотографии в соцсетях и переживают из-за потери переправы, поскольку считали его частью истории родных мест.

Кроме того, в частности, и в этих местах проходили в 1970-х годах съемки "Вечного зова". Тогда в массовке снимались сотни местных жителей.

Со временем мост разрушался, а в последние годы было решено, что как сносить, так и восстанавливать его слишком дорого: на снос надо было около четырех миллионов рублей, а на реконструкцию — 30 миллионов, сообщают "Вести. Башкортостан".