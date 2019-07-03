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3 июля 201919:30

Хачанов продолжил борьбу за главный приз Уимблдона

EPA

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Уимблдонского турнира встречался с испанцем Фелисьяно Лопесом. Уступив в первом сете, россиянин затем взял три партии подряд и вышел в третий раунд соревнований.

Матч между Хачановым и Лопесом завершился со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу представителя России. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.

В следующем круге Хачанова ждет еще один испанский спортсмен – Роберто Баутиста-Агут. Встреча между ними должна пройти 5 июля.

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