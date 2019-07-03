В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои. Так, пользователи Facebook жалуются на то, что картинки не загружаются, а в мессенджере сервиса наблюдаются проблемы с получением сообщений и входом в сеть.

Пользователи Instagram столкнулись с тем, что у них не загружается новостная лента. В WhatsApp не поступают сообщения и плохо работает соединение. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на DownDetector. C проблемами в Instagram и WhatsApp столкнулись, в том числе, жители России.

Больше всего жалоб на работу сервисов поступило из стран Европы, а также из США. Также на неполадки в WhatsApp активно жалуются пользователи в Бразилии и Колумбии.

Владельцем всех сервисов является Facebook. Пока компания никак не прокомментировала, с чем связаны неполадки в работе.