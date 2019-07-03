Путин освободил от должности трех генералов

В Чувашии сменится министр внутренних дел. Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Также должности начальника Сибирского юридического института МВД лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев. Третьим генералом, лишившимся должности после указа главы государства, который размещен на портале правовой информации, стал начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Кроме того, этим указом генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы, а замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков лишился должности.

В середине июня 2019 года два генерала были уволены из-за дела журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

Тем же указом президент произвел ряд назначений. НПО "Специальная техника и связь" МВД, в соответствие с указом, возглавил полковник полиции Александр Юрчин, заместителем главы МЧС стал генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов, управлением ФСИН по Дагестану стал руководить полковник Андрей Поляков, а полковник Александр Просвернин занял аналогичную должность в Волгоградской области. Также главой Северо-Западной транспортной прокуроры Владимир Путин назначил Владимира Владимирова, прокурором Карачаево-Черкесии стал Олег Жариков, а прокурором Подмосковья Сергей Забатурин.