Шемякин напомнил Путину о старой фотографии

Президент России Владимир Путин встретился с художником и скульптуром Михаилом Шемякиным, который на встречу с главой государства принес несколько своих книг. Одним из презентов стало издание, первый из шестнадцати томов под названием "Буква. Слово. Текст".

Во время встречи Шемякин рассказал, что более пятидесяти лет занимается исследованием и анализом психологии человека в искусстве. Он пояснил, что была создана лаборатория, которая занимается исследованиями того, что происходит на Западе и сравнивает это с тем, что происходит в России.

Вторым презентованным изданием стала книга "Следствие продолжается". Художник сообщил Путину: "Мы с вами в этой книжке вместе". Президент удивился, на что Шемякин показал ему совместную черно-белую фотографию, которая есть в издании. "Весь отдел передает вам большой привет. Все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным", — ответил художник.

Михаил Шемякин показал президенту презентацию, которая позволяет ознакомиться с основными проектами скульптора. Художник заявил, что хочет все свое творчество и идеи передать России, чтобы после его ухода они остались и функционировали, сообщает "Интерфакс".

Владимир Путин, в свою очередь, выразил интерес к деятельности фонда, который ранее был создан в Санкт-Петербурге. Шемякин пояснил, что уже на протяжении шестнадцати лет занимается образовательными программами, организовывает научные выставки, преподает в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

По словам Шемякина, в следующем году у студентов защита дипломов. Художник отметил, что почти подготовил людей, способных выступить на мировой арене. "Нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся. Нас мало, но мы в тельняшках", — заявил Шемякин. Владимир Путин, в свою очередь, предложил скульптору обсудить все вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путина и Шемякина связывают давние дружеские отношения и они часто встречаются, в том числе и во время зарубежных поездок главы государства, если их пребывание там совпадает.