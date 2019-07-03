Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 июля 201920:06

Шемякин напомнил Путину о старой фотографии

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с художником и скульптуром Михаилом Шемякиным, который на встречу с главой государства принес несколько своих книг. Одним из презентов стало издание, первый из шестнадцати томов под названием "Буква. Слово. Текст".

Во время встречи Шемякин рассказал, что более пятидесяти лет занимается исследованием и анализом психологии человека в искусстве. Он пояснил, что была создана лаборатория, которая занимается исследованиями того, что происходит на Западе и сравнивает это с тем, что происходит в России.

Вторым презентованным изданием стала книга "Следствие продолжается". Художник сообщил Путину: "Мы с вами в этой книжке вместе". Президент удивился, на что Шемякин показал ему совместную черно-белую фотографию, которая есть в издании. "Весь отдел передает вам большой привет. Все вас помнят, как всегда, молодым и деятельным", — ответил художник.

Михаил Шемякин показал президенту презентацию, которая позволяет ознакомиться с основными проектами скульптора. Художник заявил, что хочет все свое творчество и идеи передать России, чтобы после его ухода они остались и функционировали, сообщает "Интерфакс".

Владимир Путин, в свою очередь, выразил интерес к деятельности фонда, который ранее был создан в Санкт-Петербурге. Шемякин пояснил, что уже на протяжении шестнадцати лет занимается образовательными программами, организовывает научные выставки, преподает в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

По словам Шемякина, в следующем году у студентов защита дипломов. Художник отметил, что почти подготовил людей, способных выступить на мировой арене. "Нас вытесняют отовсюду, как вы знаете, в связи с этими дурацкими санкциями, но мы боремся. Нас мало, но мы в тельняшках", — заявил Шемякин. Владимир Путин, в свою очередь, предложил скульптору обсудить все вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путина и Шемякина связывают давние дружеские отношения и они часто встречаются, в том числе и во время зарубежных поездок главы государства, если их пребывание там совпадает.

Сейчас

20:03

Извержение Стромболи вызвало панику среди туристов

19:50

Путин освободил от должности трех генералов

19:20

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

17:45

Дело Вышинского отложили до 15 июля

16:47

Российские паломники обрели правовой статус

15:07

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

14:57

Главой Европарламента стал итальянский социалист

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

Прокуроры не готовы: дело Вышинского отложили до 15 июля

2 часа назад
Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке

Боролись с огнем до последнего: Шойгу рассказал, что произошло на подлодке

3 часа назад
На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

14 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
21:00

Празднование 75-летия освобождения Белоруссии
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 4 июля

09:30

Открытие Международного финансового конгресса
Все трансляции
Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

2 часа назад
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

53 минуты назад
Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

Бегство принцессы: оскорбленный предательством шейх пишет грустные стихи

1 час назад
Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

Залечим до смерти: как лжемедики обманывают безнадежно больных

2 часа назад
Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

Дмитрия Орлова спас "псих из Питера", которому были нужны бандитские морды

4 часа назад
Путин приостановил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Путин приостановил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

4 часа назад
Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур

Под конвоем в больницу: Александр Кокорин проходит комплекс медицинских процедур

6 часов назад
Несостоявшийся Юпитер: впервые изучена атмосфера планеты самого распространённого в Галактике типа

Несостоявшийся Юпитер: впервые изучена атмосфера планеты самого распространённого в Галактике типа

7 часов назад
Организаторам "туристических панихид" на могиле Юлии Началовой пригрозили судом

Организаторам "туристических панихид" на могиле Юлии Началовой пригрозили судом

28 минут назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

02.07.2019 06:37
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

8 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Новая инициатива: если на платной дороге - пробка, деньги можно не платить

Новая инициатива: если на платной дороге - пробка, деньги можно не платить

54 минуты назад
В Белорецке обрушился мост из сериала "Вечный зов"

В Белорецке обрушился мост из сериала "Вечный зов"

57 минут назад
СМИ узнали, какими будут электронные паспорта россиян

СМИ узнали, какими будут электронные паспорта россиян

1 час назад
С начала года из окон России выпали 33 ребенка

С начала года из окон России выпали 33 ребенка

1 час назад
Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

Инопланетяне тут ни при чем: парящая в воздухе головокружительная развязка

2 часа назад
Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

Гигантский смерч убил в Китае шестерых и ранил более сотни человек

2 часа назад
Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% больше, чем в среднем по России

Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% больше, чем в среднем по России

2 часа назад
В официальной рекламе Google нашли русский мат

В официальной рекламе Google нашли русский мат

2 часа назад
Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

Никакой пользы: антибиотики мешают организму бороться с гриппом

2 часа назад
Российские паломники обрели правовой статус

Российские паломники обрели правовой статус

3 часа назад
Предполагаемые участники стрельбы в торговом центре Тюмени попали на видео

Предполагаемые участники стрельбы в торговом центре Тюмени попали на видео

3 часа назад
В Якутии на национальном празднике пьяный депутат избил полицейского лопатой

В Якутии на национальном празднике пьяный депутат избил полицейского лопатой

4 часа назад
Ушел из жизни создатель "Мустанга" и легендарный менеджер Ли Якокка

Ушел из жизни создатель "Мустанга" и легендарный менеджер Ли Якокка

4 часа назад
ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

4 часа назад
Пожар в мужском монастыре в Курганской области сняли на видео

Пожар в мужском монастыре в Курганской области сняли на видео

4 часа назад
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона

4 часа назад
Nikkei: Amazon, Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

Nikkei: Amazon, Microsoft и Google хотят перенести производство из Китая

4 часа назад
С жалобой в аэропорт: в Шереметьеве принимают претензии пассажиров, потерявших багаж

С жалобой в аэропорт: в Шереметьеве принимают претензии пассажиров, потерявших багаж

4 часа назад
Главой Европарламента стал итальянский социалист

Главой Европарламента стал итальянский социалист

5 часов назад
Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

Бирюса беспокоит: наводнение может начаться еще в одном регионе

5 часов назад
Иран угрожает начать производство оружейного плутония

Иран угрожает начать производство оружейного плутония

5 часов назад
Водитель обвиняет службу каршеринга в лишении прав (неожиданная история)

Водитель обвиняет службу каршеринга в лишении прав (неожиданная история)

5 часов назад
Рыбакам все чаще стали попадаться рыбы с человеческими зубами

Рыбакам все чаще стали попадаться рыбы с человеческими зубами

6 часов назад
Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия

6 часов назад
"Хранить вечно": в Amazon признали, что не удаляют аудиозаписи смарт-колонок

"Хранить вечно": в Amazon признали, что не удаляют аудиозаписи смарт-колонок

7 часов назад
"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

"Не такой" Renault Captur: представлено новое поколение суперхита

7 часов назад
Из страусов будут делать кремы и шампуни

Из страусов будут делать кремы и шампуни

9 часов назад
BMW официально представила новое поколение кросс-купе X6

BMW официально представила новое поколение кросс-купе X6

9 часов назад
Возраст "потерянных" континентов юной Земли вычислили по радиоактивности горных пород

Возраст "потерянных" континентов юной Земли вычислили по радиоактивности горных пород

9 часов назад
Через 40 лет после Швеции: во Франции запретили бить детей

Через 40 лет после Швеции: во Франции запретили бить детей

10 часов назад
Производство "АвтоВАЗа" остановлено. Кто виноват и что делать?

Производство "АвтоВАЗа" остановлено. Кто виноват и что делать?

10 часов назад
Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

Груши и яблоки: найдена связь между типом фигуры женщины и заболеваниями сердца

10 часов назад
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

11 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15