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3 июля 201920:03

На острове для отдыха богатых туристов началось извержение вулкана

EPA

После серии взрывов началось извержение вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии. Из жерла вулкана были выброшены камни, а затем над ним поднялся столб дыма. По склону горы стекают два потока лавы, кроме того, падающий пепел вызвал несколько пожаров на небольшом острове, на котором любят отдыхать богатые туристы.

Часть отдыхающих охватила паника, сообщает РИА Новости. После начала извержения вулкана Стромболи они поспешили броситься в море. Сейчас половину острова скрывает дым. Итальянская береговая охрана заверила, что готова вывезти с острова, на котором начался выброс лавы, всех желающих. Но представители службы гражданской обороны Итальянской Республики отмечают, что извержение вулкана людей не затронуло. Всего на остове находится несколько сотен местных жителей и туристов.

Грохот при начале извержения слышали очевидцы с находящегося в 20 километрах от Стромболи острова Липари. Последнее крупное извержение на Стромболи датируется 2009 годом. А в 2014 году у вулкана образовалось новое жерло.

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