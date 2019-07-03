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Гибель моряков-подводников 37 минут назад

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3 июля 201920:53 Андрей Григорьев

"Подводники действовали геройски": подробности о погибших моряках

"Подводники действовали геройски": подробности о погибших моряках

Все офицеры, погибшие при пожаре в научно-исследовательском глубоководном аппарате на Северном флоте, будут представлены к государственным наградам. Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу, который по поручению Владимира Путина прибыл в Североморск, провел совещание, посвященное установлению причин трагедии. На нем прозвучали подробности происшествия, которые свидетельствуют о подлинном героизме моряков. Ценой своих жизней они спасли товарищей по экипажу и ликвидировали возгорание, а в первую очередь эвакуировали гражданского специалиста

Министр обороны в среду, 3 июля, прибыл в Североморск. Прямо у трапа самолета его встречали командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев и главнокомандующий Военно-морскими силами страны адмирал Евменов.

"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря. Возник пожар, погибли четырнадцать членов экипажа — остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", — сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Уже известно, что гражданского специалиста вытащил из отсека капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Дальше, задраив люк, он вместе с другими членами экипажа продолжил тушение пожара. Уроженцу Брянской области Дмитрию Соловьеву было 37 лет. С детства он мечтал стать моряком, окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского. У него остались жена и трехлетний сын.

Об обстоятельствах аварии по-прежнему известно немного. 1 июля в Баренцевом море, в территориальных водах Российской Федерации, глубоководный аппарат проводил батиметрические исследования, то есть изучал структуру шельфа, морского дна.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы земли. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое из являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Минобороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям. Прошу почтить память погибших героев-подводников минутой молчания", — рассказал Сергей Шойгу.

Глубоководный аппарат удалось поднять на поверхность и сейчас он у причала в Североморске. В этих краях сейчас полярный день — не темнеет, примерно одинаковое ровное освещение и утром, и вечером, и ночью. И это позволяет осматривать пришвартованную к берегу глубоководную станцию в любое время, эксперты могут работать круглосуточно.

Как сообщили в Минобороны, Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошел пожар. Отдельное совещание министр провел с представителями предприятия-разработчика. Тактико-технические характеристики аппарата и даже марка — секретны. Некоторые подробности раскрывают военные эксперты.

"Сама лодка, конечно, обладает уникальными характеристиками. Ее глубина погружения до шести тысяч метров. Она оснащена большим комплектом исследовательского оборудования. Весь перечень задач представляет собой, конечно, государственную тайну. Но это очень необходимый элемент обеспечения деятельности нашего ВМФ и обороноспособности страны в целом", — прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский.

В Североморске едва ли не каждый житель имеет отношение к военно-морскому флоту, поэтому трагедию здесь воспринимают как личную. Во многих храмах Мурманской области сегодня прошли литии и панихиды в память о погибших моряках-подводниках.

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