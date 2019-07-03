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Паводок 48 минут назад
Их ищут спасатели: судьба 15 жителей Тулуна до сих пор неизвестна
В Иркутской области число погибших в результате паводка возросло до 20 человек. Судьба еще 15 до сих пор неизвестна. Их ищут спасатели. И 3 июля началась выплата компенсаций пострадавшим. Также стало известно, что их долги могут быть списаны или реструктуризованы. Между тем, в Тулуне, который сильнее всего пострадал от большой воды, приступили к ликвидации последствия стихийного бедствия.
"Дома у нас не хоромы, но жить можно: крыша есть над годовой", — отмечает жительница Тулуна Екатерина Ципатова.
Те, кто не пострадал от наводнения, предлагают помощь. В загородный дом скоро заселится многодетная семья, свое жилье они потеряли во время паводка.
- Холодильник есть?
- Да, рабочий холодильник, старенький, в рабочем состоянии.
В соседних домах уже живут те, кто потерял кров. Успели спасти только собак, с ними и переехали.
"Сказали: живите, сколько хотите, бесплатно. Только нет проводки. Сейчас будем покупать. А так без ничего вообще остались", — рассказывает Екатерина Чеснокова.
Техника грузит остатки сломанных домов в кузов грузовика. Военные и спасатели начали разбирать разрушенные дома. Такая картина сейчас повсюду.
- Боже мой, дома и тут, и там!
Тяжелая техника работает на мосту. В воде — завалы из домов, древесина начала гнить.
"Большое количество жилых построек, не жилых, деревянные конструкции, деревья, бытовой мусор, — говорит об образовавшихся заторах начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ центра "Лидер" МЧС России Петр Гриценко. — Все здесь. Все, что уносила вода".
Разбором завалов в Тулуне руководит опытный спасатель Петр Гриценко — тот самый, который после взрыва газа в Магнитогорске вытащил из-под завалов одиннадцатимесячного Ваню Фокина. Больше суток мальчик пролежал под грудой бетона. Ребенок выжил чудом.
С понижением воды до восьмиметровой отметки, у спасателей появилась возможность проехать к центральной водозаборной станции, и попытаться дать воду в городские краны.
Местная водонапорная станция в момент подтопления была полностью залита водой. Ее уровень был практически под потолок. Так и оставалось, пока большая вода не ушла. Сейчас сотрудники станции освобождают территорию от мусора и откачивают воду.
- Сетки забивает мусором, производительности нет, насос не вытягивает, — отмечают рабочие.
К зданию основной водозаборной станции привезли дизельный генератор для подачи электроэнергии. Инженеры готовятся к восстановлению электротехнического и насосного оборудования. Процесс не простой: автоматика и основной двигатель долго находились под водой.
Роспотребнадзор отобрал почти двести проб из систем водоснабжения пострадавших от паводка районов. Десятая часть не соответствует нормам. Чтобы вода перестала быть мутной, специалисты проведут дезинфекцию. И только после этого запустят водоснабжение.
В городе по-прежнему проблемы с электроэнергией, затоплено 20 подстанций. Военные организовали подвоз более ста тонн воды населению в автоцистернах. Гуманитарную помощь из федерального резерва раздают в пунктах временного размещения, откуда пострадавших в ближайшее время надеются переселить.
"Сейчас прорабатывается вопрос о переводе их в более комфортные условия. Сейчас это помещения школ, спортивные залы, классы. Решается вопрос размещения их в общежития Ангарска, Братска, Иркутска", — пояснил начальник иркутского главка МЧС России Валентин Нелюбов.
Более комфортные условия обеспечат и детям, которые находятся в зоне подтопления. Сейчас формируют списки, чтобы отправить ребят в детские лагеря отдыха и санатории.
"Не только в Иркутской области, но и в федерального значения лагеря — это "Океан", "Смена" и "Орленок", в лагеря других субъектов", — добавила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
На фоне разборов завалов и устранения последствий стихии появились новости о тех, кто считался пропавшим без вести. Больше половины нашли живыми и здоровыми. Сейчас они рассказывают, почему от них так долго не было вестей.
- Мы уже были по колено в воде, на крышах сидели. Дачу уже затопило. Машина там, все там осталось. И МЧС нас вывез в лес. И мы по лесу шли домой. И просто заблудились", — рассказывают спасшиеся.
Еще один мужчина нашелся в пункте временного размещения. Сообщить супруге о том, что жив, не мог: не было связи.
- За ним пришли, спросили. Мы его вывели, они обнялись и ушли.
Ситуация постепенно нормализуется. По данным МЧС, уровень воды в реке Ия опустился ниже критической отметки в 7 метров.
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