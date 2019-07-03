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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 16 минут назад
Путина проинформировали о проблемах, решенных после "Прямой линии"
Ликвидация последствий паводка в Иркутской области стала одной из главных тем совещания президента с правительством. Именно сегодня главы профильных ведомств должны были доложить о выполнении поручений о помощи пострадавшим. Перечень этих поручений Владимир Путин утвердил в воскресенье после совещания в Братске. А сегодня они все оформлены в президентский указ, в котором глава государства постановил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Он также поручил привлечь к ликвидации последствий Вооруженные силы. Правительство должно выделить из федерального бюджета средства на капремонт поврежденного жилья. Оттуда же возьмут деньги на новое жилье для тех, чьи дома разрушены. А Иркутской области выделят субсидии на возмещение процентов по кредитам для сельхозпроизводителей. На встрече обсуждались и другие поручения — те, что Владимир Путин дал по итогам июньской "Прямой линии". Какие из задач уже начали выполняться и что нужно для выполнения других?
На совещании с правительством Владимир Путин первым делом требует всю последнюю информацию по ситуации в затопленных районах Иркутской области. Пик паводка пройден. Главное сейчас — забота о тех, кто потерял дома и теперь живет в так называемых ПВР (пунктах временного размещения), пустующих летом школах и детских садах.
"На сегодняшний день 730 человек, в том числе 262 ребенка, находятся в пятнадцати пунктах временного размещения", — сообщил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
На вопрос Путина о том, посещал ли ПВР губернатор Иркутской области Сергей Левченко, тот отвечает: "Да. Вчера четыре посетил, перед этим — тоже. И все члены правительства ездят, посещают ПВР".
"Некоторые пункты явно не приспособлены для того, чтобы длительное время люди там находились. Что вы предлагаете делать в этой связи?", — поинтересовался глава государства.
"Мы подобрали новые места размещения с объемом большим, чем в этих ПВР, на 940 человек", — ответил Левченко.
"Штаб работает, и спасибо вам за решение по подключению Вооруженных сил, они здорово они работают. Сейчас мы договорились о вещах, связанных с бытовыми возможностями", — рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.
Еще одна тема совещания — выполнение поручений президента по итогам "Прямой линии". Уже решено повысить зарплаты пожарным. Цены на авиационный керосин привяжут к цене на нефть. Разобрались и с банками, которые не получали достаточное финансирование от Минфина и в свою очередь не выдавали льготные ипотечные кредиты для семей с детьми.
"Теперь банки получают субсидию из расчета 7,5 процента. И мы видим, что увеличился сразу объем выдачи кредитов. Необходимые ресурсы также предусмотрены и ваши поручения выполнены", — прокомментировал первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов.
Владимир Путин дал свою оценку данной ситуации: "Антон Германович, только нужно мониторить реальную ситуацию, мониторить, что в жизни происходит реально. Потому что вот эти шесть на ум пошло, а семь с ума сошло никого не интересует. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть. Надо проверить просто, как это работает в жизни. Ну не каждый же месяц мне проводить эту "Прямую линию", для того чтобы выяснять, с чем люди столкнутся в реальной жизни".
Устранена и несправедливость, когда жители 65 регионов России получали деньги за третьего ребенка и последующих детей, а на Урале и в Сибири о таких выплатах и не слышали.
"Жители этих регионов, начиная с 2020 года, будут получать эти выплаты, а регионы соответствующие субсидии. Количество семей, которое мы оцениваем, которые будут получать дополнительную финансовую помощь, это 36 тысяч семей", — рассказала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Не остался без внимания и вопрос жителя Омска, который пожаловался, что плата за вывоз мусора у него увеличилась в два раза. Вице-премьер Алексей Гордеев объяснил рост тарифа ликвидацией незаконных свалок и переходом на новую систему сбора отходов.
"Федеральные органы исполнительной власти, правительство, в целом, тщательно контролируют тарифную политику регионов", — рассказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев.
"Надеюсь, что контролируете, но вряд ли можно говорить, что тщательно. Потому что, если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы. Я понимаю, причины, о которых вы сказали, они объективный характер носят. Но все-таки рост не должен быть галопирующим, а если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать", — прокомментировал Владимир Путин.
"Это произошло в пятнадцати субъектах Российской Федерации. Туда заложены экономически необоснованные затраты. По всем этим субъектам выданы предписания, тарифы будут снижены", — сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"А чего же не заметили этого самостоятельно-то? Нам нужно было дождаться "прямой линии"? Это же ваша работа", — отметил президент.
Путин еще раз напомнил, что национальные проекты — работа сложная. От правительства требуется максимальный профессионализм:
— Часть базовых законов утверждена, часть внесена на рассмотрение в Парламент. Важно ускорить их подготовку. Но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества. Суеты здесь никакой быть не должно".
Казалось, совещание окончено, но тут слово вновь берет Алексей Гордеев — о касатках, выпущенных на волю из китовой тюрьмы в Приморье. "Все живы касатки?", — спрашивает Владимир Путин.
"Они уже приплыли в те места, где, собственно говоря, их выловили. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех специалистов, кто участвует. Уникальная работа, в том числе и сотрудников ГИБДД Приморского и Хабаровского края, которые помогали их транспортировать", — заявил Алексей Гордеев.
"Ну их все ругают, не переставая, хоть вы похвалили. Касаток сопроводили, это хорошо, действительно, спасибо им всем, кто принимал участие в этой работе", — ответил президент.
Полтора десятка поручений правительству от главы государства — таков итог "Прямой линии".
Президентские поручения — это документы, в которых четко прописано, кто и в какие сроки отвечает за их исполнение. Министры, главы силовых ведомств и губернаторы докладывать о результатах начнут уже с первого августа. По особо трудоемким поручениям отчитываться перед президентом им придется каждые несколько месяцев.
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