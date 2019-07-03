Удар молнии уничтожил 45 тысяч бочек виски и бурбона
На рынке виски может образоваться дефицит. Пожар на складе компании Jim Beam Bourbon в американском Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек крепкого напитка. Это около 7 миллионов литров виски. Ущерб от огня может достичь 300 миллионов долларов.
Пожар начался сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для бурбона, отмечает ТАСС. Потушить огонь удалось лишь на одном из двух загоревшихся складов, на втором пожар продолжается. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за удара молнии. Затем возникший на одном из складов огонь перекинулся на соседнее здание, где также хранился алкоголь.
В компании пояснили, что огонь уничтожил относительно молодой виски. Поэтому, учитывая возраст напитка, на доступность бурбона (кукурузного виски) для потребителей, рассчитывают на фабрике производителя, пожар не повлияет.
Jim Beam – торговая марка, основанная в США в 1795 году. Она принадлежит компании Beam Global Spirits & Wine, которая является дочкой Fortune Brands. Под брендом Jim Beam продаются несколько сортов бурбона и виски, а также некоторые другие алкогольные напитки.
Между тем, Дональд Трамп намерен ввести пошлины на ввоз виски из Европы. Производители шотландского виски уже сожалеют об этом желании президента США. 20 лет экспорт виски в США оставался беспошлинным. США – основной поставщик дубовых бочек для выдержки скотча. Соединенные Штаты зарабатывали на этом порядка 70 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. С другой стороны, на американский рынок поставлялось виски на 1 миллиарда фунтов стерлингов в год.
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