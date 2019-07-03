Медведев отстранил от должности главу Рослесхоза

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отстранил от должности руководителя Рослесхоза Ивана Валентика по его просьбе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров. В нем указано, что Валентик отстранен от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

Ранее в пресс-службе Рослесхоза сообщалось, что Валентик подал заявление об увольнении в связи с переходом на другое место работы. Свое решение он озвучил на фоне скандала с "черными лесорубами".