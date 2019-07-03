В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля. Над проспектом Машерова пролетели пять десятков самолетов и вертолетов. Вместе с ВВС Белоруссии в воздушной части парада приняла участие авиация Военно-космических сил России. Над Минском пролетели фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52, а также стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3.

В параде приняли участие более 5 тысяч человек и 280 единиц гусеничной и колесной военной техники. Проход механизированной колонны открыл легендарный символ Победы в Великой Отечественной войне – танк Т-34. Российская армия была представлена оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и бронетранспортерами БТР-82.

Мимо трибун промаршировали 25 пеших парадных расчетов. Кроме российских и белорусских военных в параде приняли участие военнослужащие Китая, знаменные группы вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Прямую трансляцию с минского парада вел телеканал "Россия 24".

После парада в центре Минска покажут массовый театрализованный эпизод "Беларусь героическая", который расскажет о борьбе белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Торжества завершатся масштабной акцией "Споем гимн вместе" и праздничным салютом.

В 22 часа небо над Москвой окрасилось залпами салюта в честь 75-летию освобождения Белоруссии от захватчиков.К этой дате Минобороны России открыло архивы об операции по освобождению белорусской столицы.