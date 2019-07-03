Клуб "Слава" отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Московский регбийный клуб "Слава" отказался от услуг двух грузинских игроков – Реваза Бродзели и Сабы Илуридзе. В матче Кубка России против "Кубани" спортсмены прикрыли один глаз руками, выражая таким образом солидарность с участниками протестных акций в Тбилиси.

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

В настоящий момент Реваз Бродзели и Саба Илуридзе вернулись в Грузию. Позже они объяснили, что их жест не являлся политической акцией. Просто спортсмены хотели поддержать свой народ. В клубе "Слава" никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Напомним, что во время разгона оппозиции два участника акции потеряли по глазу. После этого жест с закрытием одного глаза стал популярным среди противников нынешних властей Грузии.