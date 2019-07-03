Минсельхоз вновь заинтересовался дарами природы

Регулировать сбор и переработку дикоросов и лекарственных трав намерен российский Минсельхоз. Ведомство подготовило проект постановления правительства, которое размещено на портале regulation.gov. В сферу интересов Минсельхоза попали ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также лекарственные растения.

Проанализировать ситуацию в сфере использования дикорастущих ягод и грибов министерству сельского хозяйства поручил в декабре 2018 года вице-премьер Алексей Гордеев. Анализ показал, что, по данным Россельхоза, в российских лесах произрастают сотни видов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, отмечает "Интерфакс". При этом в Союзе заготовителей и переработчиков дикоросов отметили, извлечение составляет не более 5% от 7,4 миллиона тонн запасов самых распространенных дикорастущих пищевых ресурсов составляют. Биологические запасы оцениваются в 13,4 миллиона тонн.

Минсельхоз готов взять на себя полномочия по регулировке сбора этих богатств в пределах установленной численности работников ведомства и бюджетных ассигнований. При этом отмечается, что дикорастущие грибы, ягоды и лекарственные травы — ценный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом.

Это не первый случай, когда сборы в лесу хочет взять под свой контроль министерство. В январе 2017 года в пресс-службе Минсельхоза опровергала информацию, что обирается начать лицензирование сбора грибов. Сейчас сбор ягод и грибов регулируется Лесным кодексом, по которому россияне могут бесплатно собирать для собственных нужд дары природы. Однако промышленное их использование уже считается предпринимательством.

"Сбор дикоросов — это выживание для существенной группы населения", — отмечает глава Союза грибников России Михаил Вишневский.