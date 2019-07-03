Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям погибших в катастрофах самолетов 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing планирует выделение 100 миллионов долларов на выплаты в помощь семьям и близким погибших, а также на покрытие общественных расходов, связанных с двумя катастрофами авиалайнеров модели 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии, которые унесли жизни 346 человек. Такая информация появилась в заявлении компании, размещенном на ее сайте в среду, 3 июля.

Как уточняется, деньги пойдут на покрытие непредвиденных расходов на проживание, оплату образования, поддержку общественных программ, а также экономическое развитие пострадавших общин. Средства будут выделяться постепенно в течение нескольких лет. Boeing намерен сотрудничать с местными властями и НКО, передает ТАСС.

10 марта текущего года в Эфиопии разбился авиалайнер Boeing 737 MAХ авиаперевозчика Ethiopian Airlines. В результате катастрофы 157 человек. А 29 октября 2018 года при крушении лайнера аналогичной модели, принадлежавшего компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этих двух инцидентов многие страны, в том числе Россия, США и государства Европейского союза, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии в целях безопасности.

Генеральный директор корпорации Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух лайнеров 737 MAX перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "Система улучшения характеристик маневренности").