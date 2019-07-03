Потапова проиграла Мартич во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в третий раунд Уимблдонского турнира. Россиянка во встрече с хорваткой Петрой Мартич уступила сопернице со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч между теннисистками продолжался 2 часа 13 минут. В следующем круге хорватская спортсменка сыграет с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз и Анастасией Севастовой из Латвии.

Ранее Уимблдонский теннисный турнир покинула еще одна представительница России Вероника Кудерметова, уступившая датчанке Каролин Возняцки в двух сетах.